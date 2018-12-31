Полиция изъяла у жителя Гамбурга 850 килограммов петард и фейерверков

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Полиция изъяла у жителя Гамбурга 850 килограммов петард и фейерверков

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Фото © Flickr/edp9

Немецкие полицейские изъяли более 850 килограммов новогодней пиротехники у 23-летнего жителя Гамбурга, пишет газета Kieler Nachrichten.

Стражей порядка вызвали бдительные соседи молодого человека, обратившие внимание на его манипуляции с большим количеством фейерверков. В общей сложности в его квартире, подвале и двух фургонах полицейские нашли огромное количество петард и ракет, в которых суммарно содержится около 80 килограммов взрывчатых веществ.

Все ракеты и петарды изъяты полицейскими.

Как оказалось позже, молодой человек вовсе не ярый любитель красивых взрывов, а спекулянт, желавший заработать на перепродаже салютов. В прошлом его уже привлекали за незаконную торговлю пиротехникой, которая разрешается в Германии только перед праздниками и жёстко регулируется государством.

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