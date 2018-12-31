В Казани дайверы установили новогоднюю ёлку на дне Голубого озера

Дайверы из клуба "Бентос" Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) в 40-й раз отметили наступление Нового года, установив праздничную ёлочку на дне Голубого озера.

— Установили ель на глубине порядка 8 м. Под водой участники клуба водили хоровод, пили шампанское и пели песню "В лесу родилась ёлочка", — приводит ТАСС слова директора клуба Андрея Торбина.

Он также рассказал журналистам, что эта традиция зародилась ещё в 1979 году под началом тогдашнего руководителя дайвинг-клуба врача-эндокринолога Рината Галимова. Мероприятие прижилось в коллективе и стало ежегодным событием.

Сообщается, что лесная красавица пробудет под водой до 14 января, после чего её поднимут на сушу.