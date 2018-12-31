Самбурская выселяет из своей квартиры бывшую девушку Головина вместе с ребёнком

По словам актрисы, девушка не хочет учиться и работать, а лишь желает "жалости к себе и лёгких денег".

Российская актриса Настасья Самбурская дала месяц на выселение из своей квартиры бывшей девушке звезды сериала "Кадетство" Александра Головина — Светлане Белогуровой вместе с внебрачным ребёнком.

По словам Настасьи, на такой шаг её заставило пойти поведение Белогуровой, которую актриса пустила жить в свою квартиру, взяв с неё обещание не раскрывать публично детали истории отношений с Головиным.

— Сказала ей искать няню, за мой счёт, естественно. Брать подработку, поучиться на курсах за мой счёт, чтобы иметь возможность самостоятельно жить. Я дала ей удочку, чтобы она стала независимой и с профессией, — рассказала Самбурская на своей странице в "Инстаграме".

Кроме того, она выделила девушке "пособие" в размере 30 тысяч рублей ежемесячно и обещала помочь с адвокатом и тестом на отцовство, чтобы решить вопрос с алиментами, поскольку Головин ребёнка не признаёт своим.

Несмотря на это, Белогурова решила разбираться сама и обратилась за помощью к Екатерине Гордон, о чём не сказала Самбурской, вызвав бурю гнева в свой адрес.

— Просто ленивая **** (попа. — Прим. Лайфа), не захотевшая учиться, работать и желающая жалости к себе и лёгких денег. О ребёнке она думает? Я ей дала месяц, чтобы она съехала, — написала Самбурская.

Она недовольна поступком девушки, которая "обратилась к самому скандальному юристу и уже, кажется, продала своё присутствие всем возможным шоу", и решила перестать помогать ей, а заодно призвала своих подписчиков не слушать "их затеи с Гордон".

В ответ Гордон и Белогурова обвинили Самбурскую в сговоре с Головиным, утверждая, что так она пыталась попросту купить молчание. Однако вскоре актриса опровергла это заявление, предоставив в "Инстаграме" скрины переписки с Головиным.