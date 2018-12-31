Строителям петербургского метро полностью выплатили долги по зарплате

Компания "Метрострой", занимающаяся строительством метро в Санкт-Петербурге, полностью погасила долги по заработной плате перед сотрудниками в размере 245 миллионов рублей.

— 29 декабря 2018 года ОАО "Метрострой" были перечислены денежные средства на сумму 524 млн рублей. Из них 245 млн рублей, по состоянию на 30 декабря 2018 года, в качестве заработной платы зачислены на банковские карточки работников ОАО "Метрострой", — рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что долги по осенним зарплатам выплачены почти пяти тысячам сотрудников после того, как 26 декабря 30 строителей отказались подняться из шахты и объявили голодовку, протестуя против задержек выплат с сентября 2018 года. К вечеру того же дня после встречи с властями голодовка была окончена.