Роспотребнадзор предложил запретить нейодированную соль в школьных столовых

Специалисты из Роспотребнадзора подготовили проект постановления главного санитарного врача РФ, который предлагает использовать в столовых школ и техникумов только йодированную соль.

— При приготовлении блюд и кулинарных изделий должна использоваться йодированная соль. Использование нейодированной соли не допускается, — говорится в документе, опубликованном в воскресенье на федеральном портале проектов правовых актов.

Ранее в поддержку повального йодирования соли высказывались в Минздраве, предлагая сделать эту процедуру обязательной для производителей детского питания и хлеба. Позднее то же самое предложили сделать и для предприятий общепита.