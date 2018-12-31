Роспотребнадзор предложил запретить нейодированную соль в школьных столовых

Специалисты из Роспотребнадзора подготовили проект постановления главного санитарного врача РФ, который предлагает использовать в столовых школ и техникумов только йодированную соль.
— При приготовлении блюд и кулинарных изделий должна использоваться йодированная соль. Использование нейодированной соли не допускается, — говорится в документе, опубликованном в воскресенье на федеральном портале проектов правовых актов.
Ранее в поддержку повального йодирования соли высказывались в Минздраве, предлагая сделать эту процедуру обязательной для производителей детского питания и хлеба. Позднее то же самое предложили сделать и для предприятий общепита.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени