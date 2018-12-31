В Белом доме заявили, что Трамп передумал строить стену на границе с Мексикой

Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что американский лидер Дональд Трамп уже давно отказался от идеи строительства монолитной бетонной стены на границе с Мексикой.

— Президент по-прежнему говорит "стена", часто откровенно называя её "барьером" или "ограждением", хотя в настоящее время он склоняется больше в отношении стальной решётки, — сказал Келли в интервью журналистам газеты Los Angeles Times.

Он также уточнил, что фактически от стены отказались вскоре после начала работы новой администрации, после проведения опроса среди американцев, "в чём именно они нуждаются и где именно".

Также, по словам Келли, на решение Трампа повлияли консультации со специалистами, которые непосредственно участвуют в охране границы. Они высказались за возведение заградительного барьера, но лишь "в отдельных местах", больше рассчитывая на технические средства, которые позволяют обнаруживать нарушителей .

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп пригрозил полностью закрыть границы с Мексикой, если конгресс не одобрит выделение бюджета на строительство "стены".