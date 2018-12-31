Скончался замминистра транспорта России

На 64-м году жизни умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов.
— Тридцатого декабря 2018 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта Российской Федерации, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Аристов занимал должность статс-секретаря — заместителя главы Минтранса — с 1 декабря 2005 года.
Прощание и погребение пройдут 2 января на столичном Троекуровском кладбище.
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