Любовница Петросяна заявила об "агрессивной ревности" Степаненко

Молодая помощница и подруга известного комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила о том, что подверглась "агрессивной ревности" со стороны его бывшей супруги Елены Степаненко. Эпизод с участием девушки вышел в эфире шоу "Эксклюзив" на Первом канале.

Она рассказала историю о том, как 12 лет назад, в свои 18, пришла работать в театр "Кривое зеркало", а затем по просьбе Петросяна заняла пост директора. При этом, как утверждает Брухунова, комик на тот момент был "глубоко одиноким человеком" и нуждался в помощи и внимании.

Однако назначение девушки, по её словам, пришлось не по душе супруге Петросяна Елене Степаненко, которая воспылала к девушке ревностными чувствами и пыталась её "дестабилизировать".

— Спустя некоторое время Елена Григорьевна стала проявлять ко мне, видимо, ревность, которую выражала довольно агрессивно, — заявила Брухунова.

Однажды, по её словам, Степаненко даже обвинила девушку в воровстве гонорара. Несмотря на то что она в тот момент находилась в отпуске.

Также возлюбленная Петросяна отметила, что отношения двух юмористов скорее были "партнёрскими" и не сильно напоминали брак.

При этом она назвала Степаненко яркой, талантливой и импульсивной женщиной. И добавила, что в сложившейся ситуации дочь Петросяна от первого брака встала на сторону Степаненко, из-за чего произошёл разлад в семье артиста.

Ранее Лайф сообщал, что в ноябре брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко был расторгнут после 30 лет совместной жизни. Спустя несколько дней артист в "Инстаграме" выложил видеозапись, на которой он праздновал это событие.