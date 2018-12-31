Копите силы! Сексолог призвал россиян отдыхать перед новогодней ночью

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук посоветовал россиянам перед новогодней ночью набраться сил и энергии.

— Интерес к сексу возрастает в новогоднюю ночь. Но не у всех, а только у тех, кто предвкушает, готовится и находится в хорошей физической и психической форме, — заявил сексолог Агентству городских новостей "Москва".

По мнению Кульгавчука, жителям РФ стоит соблюдать режим труда и отдыха, поскольку "замученные особи не размножаются, им не до секса, даже в новогоднюю ночь".