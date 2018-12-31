Центральные улицы Москвы перекроют в новогоднюю ночь из-за запуска фейерверков

В ночь с 31 декабря на 1 января сразу несколько центральных улиц столицы будут перекрыты из-за запуска праздничных фейерверков в честь Нового года. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Так, 31 декабря, начиная с 14:00 и до 02:00 1 января, будет закрыт для движения Большой Москворецкий мост от улицы Балчуг в сторону улицы Варварка.

Также в период с 23:50 31 декабря до 00:01 1 января будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, Кремлёвская набережная, Софийская набережная, Раушская набережная.

Помимо этого, начиная с 00:50 до 01:10 1 января, будет недоступен участок улицы Федосьино от дома 10 до дома 19, участок Вологодского проезда от Хотьковской улицы до дома 97, корпус 1 и участок Ходынского поля.

Кроме того, на такой же период закроют участок улицы Академика Глушко от улицы Поляны до бульвара Дмитрия Донского, отрезок бульвара Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до дома 16 и участок Проектируемого проезда № 5562 от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе. Также будут закрыты Физическая улица от Калужского шоссе до Солнечной улицы и Центральная от дома 26 до Солнечной.

Ранее Лайф писал, что в Москве подготовили более 120 площадок для запуска салютов и фейерверков в новогоднюю ночь.