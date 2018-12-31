Британия намерена построить новые военные базы в Азии и Карибском регионе

Глава Минобороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон рассказал о планах Лондона по строительству новых военных баз в Юго-восточной Азии и в Карибском регионе.
По его словам, эти планы Британия претворит в жизнь после выхода из Евросоюза.
— Тщательно изучаю вопрос о том, как можно увеличить количество наших ресурсов передового базирования, создавая сдерживающий элемент и обеспечивая британское присутствие, — цитирует Уильямсона Telegraph.
По информации издания, базы могут разместить в Сингапуре или Брунее в районе Южно-Китайского моря. Также рассматриваются Гайана или Монтсеррат в Карибском регионе.
Как подчеркнул глава Минобороны Соединённого Королевства, подобный шаг позволит Лондону "снова стать настоящим мировым игроком".
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