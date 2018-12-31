В Сенате США сообщили о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии

Американский лидер Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск США из Сирии "умным способом". Об этом рассказал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой Белого дома.

— Мы поговорили о Сирии, и он (Трамп. — Прим. Лайфа) рассказал мне кое-что, чего я не знал, и теперь я чувствую себя спокойнее в отношении того, куда мы движемся в Сирии, — цитирует Грэма Washington Examiner.

Он отметил, что США могут "по-умному" замедлить процесс вывода американских войск из Сирии. При этом сенатор добавил, что в Белом доме "сейчас взяли паузу" по сирийскому вопросу.

Также сенатор сообщил о желании Трампа к проведению переговоров с Анкарой для предотвращения столкновений турецких военных с курдами.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил о выводе войск США из Сирии в связи с победой над ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.