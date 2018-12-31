Скончался участник группы Walk off the Earth Майк Тэйлор

Читайте также

Скончался участник группы Walk off the Earth Майк Тэйлор

140

Фото: © Facebook/Mike Taylor

Скончался участник канадской инди-рок-группы Walk off the Earth Майк Тэйлор. Как сообщается на странице коллектива в социальной сети Facebook, мужчина умер во сне.

У Тэйлора осталось двое детей.

Как отмечает портал TMZ, 31 декабря группа должна была выступить в городе Ниагара-Фолс. На февраль у коллектива были запланированы выступления в США, Канаде и Европе. О переносе или отмене концертов пока не сообщалось.

Тэйлор играл на нескольких музыкальных инструментах, в группе в основном выполнял функцию клавишника, а также пел.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×