Скончался участник группы Walk off the Earth Майк Тэйлор

Скончался участник канадской инди-рок-группы Walk off the Earth Майк Тэйлор. Как сообщается на странице коллектива в социальной сети Facebook, мужчина умер во сне.

У Тэйлора осталось двое детей.

Как отмечает портал TMZ, 31 декабря группа должна была выступить в городе Ниагара-Фолс. На февраль у коллектива были запланированы выступления в США, Канаде и Европе. О переносе или отмене концертов пока не сообщалось.

Тэйлор играл на нескольких музыкальных инструментах, в группе в основном выполнял функцию клавишника, а также пел.