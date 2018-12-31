Археологи нашли в Египте саркофаги времён римского периода

Захоронения времён Древнего Рима обнаружила миссия египетского Министерства по делам памятников древности в районе Тель-ад-Дейр города Думьята, неподалёку от побережья Средиземного моря, сообщается в "Фейсбуке" организации.

— Удалось обнаружить коллекцию красных цилиндрических глиняных гробов, относящихся ко времени римской эпохи, — говорится в сообщении, прикреплённому к фотографиям находки.

Как уточняют в министерстве, на некоторых саркофагах можно разглядеть лица людей, очертания неизвестных инженерных сооружений. Отмечается, что находка всё это время оставалась нетронутой и находящиеся внутри тела усопших сохранились до наших дней.

Помимо того, были обнаружены многочисленные образцы глиняной посуды, предметы быта, а также ювелирные изделия, многие из которых украшены виноградной лозой, что ещё раз говорит об их происхождении.

В середине декабря Лайф сообщал о другой удачной находке археологов в Египте. Тогда была обнаружена нетронутая гробница старше 4 тысяч лет.