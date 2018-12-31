Археологи нашли в Египте саркофаги времён римского периода

Читайте также

Археологи нашли в Египте саркофаги времён римского периода

6

Фото © Facebook/Ministry of Antiquities

Захоронения времён Древнего Рима обнаружила миссия египетского Министерства по делам памятников древности в районе Тель-ад-Дейр города Думьята, неподалёку от побережья Средиземного моря, сообщается в "Фейсбуке" организации.

— Удалось обнаружить коллекцию красных цилиндрических глиняных гробов, относящихся ко времени римской эпохи, — говорится в сообщении, прикреплённому к фотографиям находки.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/moantiquities/photos/pcb.2090182551027384/2090100674368905/?type=3&theater" target="_blank">Ministry of Antiquities</a></p>

Как уточняют в министерстве, на некоторых саркофагах можно разглядеть лица людей, очертания неизвестных инженерных сооружений. Отмечается, что находка всё это время оставалась нетронутой и находящиеся внутри тела усопших сохранились до наших дней.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/moantiquities/photos/pcb.2090182551027384/2090101377702168/?type=3&theater" target="_blank">Ministry of Antiquities</a></p>

Помимо того, были обнаружены многочисленные образцы глиняной посуды, предметы быта, а также ювелирные изделия, многие из которых украшены виноградной лозой, что ещё раз говорит об их происхождении.

В середине декабря Лайф сообщал о другой удачной находке археологов в Египте. Тогда была обнаружена нетронутая гробница старше 4 тысяч лет.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×