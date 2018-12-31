В США неизвестный обстрелял машину с матерью и детьми, один ребёнок погиб

Полиция штата Техас объявила в розыск неизвестного, устроившего нападение на машину, в которой находилась женщина с четырьмя дочерьми. В результате инцидента погибла семилетняя девочка, сообщается в "твиттере" шерифа штата.

По информации правоохранителей, утром неподалёку от торгового центра Walmart, бородатый мужчина в возрасте примерно 40 лет на красном пикапе поравнялся с выезжающей с парковки машиной, в которой находилась женщина с дочерьми, и открыл огонь.

Семилетняя девочка была убита на месте, её младшую сестру ранило осколками стекла, а мать получила пулевое ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.