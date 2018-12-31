"Везде запах газа". Очевидец рассказал о взрыве в доме в Магнитогорске

Очевидец, проживающий в соседнем от обрушившегося от взрыва подъезде дома в Магнитогорске рассказал подробности происшествия.

— Проснулись от грохота, стёкла вылетели со всего подъезда. Везде запах газа, страшно. Люди спали, так же как и мы, — приводит его слова "телеграм"-канал Life Shot.

По словам очевидца, прибывшие спасатели "всех эвакуировали из соседних подъездов".

Лайф писал, что в результате обрушения подъезда два человека погибли. По предварительной информации, из-под завалов извлекли ещё десятерых жителей, в том числе одного ребёнка. Также появилось видео с места происшествия.