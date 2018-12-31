Губернатор Челябинской области приехал на место взрыва газа в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приехал на место взрыва газа в жилом панельном доме в Магнитогорске. Об этом указывается в сообщении его пресс-службы.

Также известно, что в 10 часов (08:00 мск) пройдёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие и семьи погибших получат материальную помощь. При этом отмечается, что "её объём будет определён позднее".

Как сообщалось ранее, в результате взрыва газа погибли два человека. По последней информации региональной пресс-службы МЧС, из-под завалов извлечены три человека, в том числе один ребёнок.

Лайф опубликовал видео с места происшествия, также появился рассказ очевидца взрыва в жилом доме.