Путина проинформировали о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

Президента России Владимира Путина немедленно проинформировали о взрыве газа в жилом панельном доме в Магнитогорске.
В Кремле сообщили ТАСС, что по поручению главы государства на место происшествия вылетает глава МЧС Евгений Зиничев.
Также российский лидер поручил главе Минздрава предпринять все возможные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа.
Напомним, что в результате взрыва газа погибли два человека. По последней информации пресс-службы МЧС, из-под завалов были извлечены три человека, из них — один ребёнок.
Лайф опубликовал видео с места происшествия, также появился рассказ очевидца взрыва в жилом доме.
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