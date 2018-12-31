Путина проинформировали о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

Президента России Владимира Путина немедленно проинформировали о взрыве газа в жилом панельном доме в Магнитогорске.

В Кремле сообщили ТАСС, что по поручению главы государства на место происшествия вылетает глава МЧС Евгений Зиничев.

Также российский лидер поручил главе Минздрава предпринять все возможные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа.

Напомним, что в результате взрыва газа погибли два человека. По последней информации пресс-службы МЧС, из-под завалов были извлечены три человека, из них — один ребёнок.

Лайф опубликовал видео с места происшествия, также появился рассказ очевидца взрыва в жилом доме.