Путина проинформировали о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

Читайте также

Путина проинформировали о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

119

Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Президента России Владимира Путина немедленно проинформировали о взрыве газа в жилом панельном доме в Магнитогорске.

В Кремле сообщили ТАСС, что по поручению главы государства на место происшествия вылетает глава МЧС Евгений Зиничев.

Также российский лидер поручил главе Минздрава предпринять все возможные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа.

Напомним, что в результате взрыва газа погибли два человека. По последней информации пресс-службы МЧС, из-под завалов были извлечены три человека, из них — один ребёнок.

Лайф опубликовал видео с места происшествия, также появился рассказ очевидца взрыва в жилом доме.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×