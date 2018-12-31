Жилой дом в Магнитогорске полностью отключили от газа после взрыва

Аварийные газовые службы ограничили подачу газа в жилом доме в Магнитогорске, где случился взрыв и обрушение подъезда.

Как сообщает ТАСС, 12 подъездов в доме были отключены от газоснабжения. Также отмечается, что на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, что в результате взрыва газа погибли два человека. По последней информации пресс-службы МЧС, из-под завалов извлекли трёх человек, из которых один — ребёнок. Сообщалось, что о взрыве газа немедленно проинформировали главу государства Владимира Путина, поручившего оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Лайф опубликовал видео с места происшествия, также появился рассказ очевидца взрыва в жилом доме.