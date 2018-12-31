Пострадавшим при взрыве в жилом доме в Магнитогорске окажут необходимую помощь

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что будет рассмотрена возможность покупки квартир семьям, оставшимся без жилья после обрушения подъезда в панельном доме в Магнитогорске.

— Мы рассматриваем возможность покупки квартир для переселения семей, которые потеряли жильё, единственное жильё в этом подъезде, — заявил челябинский губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

Лайф писал, что в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека. По последней информации, из-под завалов извлекли трёх человек, из них — одного ребёнка. Появилось видео с места ЧП.

Также сообщалось, что о взрыве проинформировали президента РФ Владимира Путина, который поручил оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших.