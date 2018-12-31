СК возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что следователи сейчас проводят осмотр места происшествия, а а также допрашивают возможных свидетелей и очевидцев ЧП.

Напомним, в результате взрыва газа погибли два человека. По последней информации, из-под завалов извлекли трёх человек. О взрыве газа немедленно проинформировали главу государства Владимира Путина. Президент РФ поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Позднее губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что потерявшие жильё люди будут переселены. Всего в результате ЧП оказались повреждены 48 квартир.

Лайф опубликовал видео с места происшествия. Также очевидец рассказал, что после взрыва в доме "стёкла вылетели со всего подъезда" и был слышен запах газа.