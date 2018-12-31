Взрыв бытового газа. В ФСБ назвали основную версию ЧП в Магнитогорске

Основной версией ЧП в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома, считается взрыв бытового газа. Об этом рассказали в челябинском управлении ФСБ России.
— Наша версия бытовая. Сейчас отрабатываются все версии, но основная — это бытовой газ, — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.
Напомним, в результате взрыва погибли два человека, из-под завалов живыми извлекли десять жителей. 16 были эвакуированы.
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