Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске возросло до трёх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП.
Напомним, в результате взрыва обрушился целый подъезд с 1-го по 10-й этаж. Всего взрыв повредил 48 квартир, в которых проживают 110 человек.
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Сегодня рано утром в Магнитогорске рухнул 7ой подъезд дома пр. К. Маркса 164. . На эту минуту эвакуированы 16 человек. Известно о трех погибших, один из них ребенок. . Город с ужасом наблюдает за ростом количества жертв. Похоже, вместо Нового года у нас намечается настоящий траур. (с) Павел Верстов . #магнитогорск #трагедия
Как ранее писал Лайф, из-под завалов извлекли десять человек, в том числе ребёнка, 16 человек эвакуировали.
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