Из-под завалов ранее извлекли десять человек, в том числе ребёнка, 16 человек эвакуировали.

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске возросло до трёх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП.

Напомним, в результате взрыва обрушился целый подъезд с 1-го по 10-й этаж. Всего взрыв повредил 48 квартир, в которых проживают 110 человек.

Как ранее писал Лайф, из-под завалов извлекли десять человек, в том числе ребёнка, 16 человек эвакуировали.