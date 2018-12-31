Глава Минздрава РФ вылетает в Магнитогорск после взрыва газа в жилом доме

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Глава Минздрава РФ вылетает в Магнитогорск после взрыва газа в жилом доме

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Вероника Скворцова. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин

На текущий момент сообщается о трёх погибших, десятерых извлекли из-под завалов.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова вылетает в Магнитогорск, где произошёл взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны.

— По поручению Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, целый подъезд сложился буквально как карточный домик — с 10-го по 1-й этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживает 110 человек. На данный момент известно о трёх погибших, 10 человек извлекли из-под завалов, 16 — эвакуированы. Три человека были госпитализированы.

Людей размещают в школе, другие покидают жилище в плановом порядке.

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