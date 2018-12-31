Судьба 79 человек неизвестна после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Кроме того, 300 человек нуждаются в жилье после произошедшего. Они будут временно размещены в общежитиях.

Судьба 79 человек остаётся неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом рассказал замгубернатора Челябинской области Олег Климов, отметив, что из прописанных 110 человек в подъезде из-под завалов извлекли троих живых и троих погибших.

— По остальным данным, непонятна судьба пока 79 человек, — добавил он в беседе с журналистами.

Как отметил в своём "телеграм"-канале глава региона Борис Дубровский, после ЧП в жилье нуждаются триста человек, которые проживают в соседних подъездах пострадавшего дома. Временно они будут размещены в общежитии.

Как ранее писал Лайф, взрыв произошёл сегодня около 4:00 мск, в результате чего обрушился подъезд. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газа. На данный момент известно о трёх погибших.