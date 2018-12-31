Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Как отметил глава КНР, в 2018 году взаимное доверие между Китаем и Россией укрепились.

Китайский лидер Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю наступающего Нового года. Как сообщает агентство "Синьхуа", в своём послании глава КНР заявил о желании продолжить взаимодействие со своим российским коллегой в едином ключе ради прогресса в развитии двусторонних отношений, а также счастья народов двух стран.

При этом Си Цзиньпин отметил, что в 2018 году взаимное доверие между Китаем и Россией укрепилось.

— Наши страны [в 2018 году] успешно осуществили важные программы внутреннего политического развития, вступив в новую эпоху развития отношений, — добавил он.

Как писал Лайф, ранее Владимир Путин поздравил с Новым годом Си Цзиньпина, пожелав коллеге счастья, успехов и здоровья, а также выразив надежду на развитие политического диалога и рост товарооборота.