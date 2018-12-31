В Мексике девять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом

Среди погибших числятся беременная женщина, новорождённый малыш и девочка 14 лет.

В мексиканском штате Гуанахуато крупное ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого девять человек погибли и десятки получили ранения. Об этом сообщает El Heraldo de México.

Suman nueve las personas muertas tras la volcadura de un autobús en León, #Guanajuato

➡️https://t.co/r9T9AGfOfR pic.twitter.com/40e9SwsgR6 — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) December 30, 2018

Инцидент произошёл в городе Леон. Автобус перевернулся и вылетел с дороги в овраг. Ранения той или иной степени получили 59 человек из 68 находившихся на борту. Среди погибших числятся беременная женщина, один новорождённый и девочка 14 лет. Семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.