В Мексике девять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом

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В Мексике девять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом

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Среди погибших числятся беременная женщина, новорождённый малыш и девочка 14 лет.

В мексиканском штате Гуанахуато крупное ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого девять человек погибли и десятки получили ранения. Об этом сообщает El Heraldo de México.

Инцидент произошёл в городе Леон. Автобус перевернулся и вылетел с дороги в овраг. Ранения той или иной степени получили 59 человек из 68 находившихся на борту. Среди погибших числятся беременная женщина, один новорождённый и девочка 14 лет. Семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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