В Ингушетии человек погиб при обстреле автомобиля

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В Ингушетии человек погиб при обстреле автомобиля

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сообщается, что погибший — бизнесмен Ибрагим Белхароев, с тяжёлыми ранениями в больницу попал его водитель.

Минувшей ночью в Назрани 46-летний мужчина погиб в результате обстрела автомобиля Hyundai Solaris, ещё один человек был госпитализирован. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Как стало известно, инцидент произошёл около 0:30 мск на углу улиц Осканова и Пионерской. Погибший находился на пассажирском сиденье. 28-летний мужчина, который был за рулём машины, получил ранения.

По информации портала "360", погибший — бизнесмен Ибрагим Белхароев, с тяжёлыми ранениями в больницу попал его водитель.

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