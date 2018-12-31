Умер находившийся под следствием бывший глава МИД Аргентины

В декабре 2016 года Тимерман был помещён под домашний арест по обвинению в препятствовании расследованию теракта.

В возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с раком скончался бывший министр иностранных дел Аргентины Эктор Тимерман. Об этом сообщил его брат Хавьер Тимерман в своём "твиттере".

— Мой брат, моя родственная душа, спасибо тебе за всё, что ты сделал для меня. Я буду скучать по тебе сильнее, чем ты можешь представить, — написал Хавьер Тимерман.

В 2015 году в отношении экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер и Тимермана выдвинули обвинения в препятствовании расследованию теракта у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. С 2016 года дипломат находился под домашним арестом.