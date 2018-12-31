Челябинские власти раскрыли подробности ЧП в Магнитогорске

По последним данным, погибли три человека, ещё четверых извлекли из-под завалов.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, по всей видимости, произошёл на втором этаже над аркой. Такие выводы можно сделать, судя по разрушениям подъезда, рассказал замглавы Челябинской области Олег Климов.

— Как раз этот подъезд имел арку для проезда машин во двор, — добавил он. — Судя по характеру разрушений — как раз над аркой взорвалась квартира.

Напомним, инцидент произошёл около 4:00 мск. По последним данным, погибли три человека, ещё четверых извлекли из-под завалов. До сих пор неизвестна судьба 79 человек.