МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в Магнитогорске

МЧС открыло горячую линию после обрушения подъезда в Магнитогорске, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на МЧС РФ.
— Открыт телефон горячей линии по ситуации в Магнитогорске: 8 351 239-99-99, — сказали в пресс-службе.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев провёл селекторное совещание по ситуации после взрыва газа и обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске.
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Напомним, в результате взрыва газа погибли два человека. По последней информации, из-под завалов извлекли трёх человек. О взрыве газа немедленно проинформировали главу государства Владимира Путина. Президент РФ поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
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