Чтоб сразу полегчало. Учёные назвали лучшее "лекарство" от похмелья

Лучшим средством от похмелья служит газировка с лимонным соком. Так считают китайские учёные из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу.
Оказывается, газированная вода с лимоном уменьшает концентрацию ацетальдегида. Это вещество возрастает в организме после употребления алкоголя. Также газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.
Исследователи объяснили, что похмелье возникает не только из-за злоупотребления алкоголя, но и из-за его медленных процессов усвоения, сообщает MedikForum.
Ранее британские учёные создали универсальное лекарство от простуды.
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