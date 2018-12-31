Испытания танка Т-14 "Армата" начнутся в 2019 году

Новейшая российская боевая машина — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

Испытания новейшего российского танка Т-14 "Армата" начнутся в 2019 году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

— Танк Т-14, созданный на универсальной платформе "Армата". Боевая машина в 2019 году приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России, — говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, сама разработка является полностью российской. В данной боевой машине экипаж впервые помещён в бронированную капсулу, которая отделена от боекомплекта.

Как ранее писал Лайф, британское оборонное ведомство пытается улучшить свои танки до уровня российской "Арматы".