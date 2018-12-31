Новогоднее обращение челябинского губернатора снимут с эфира из-за трагедии

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Новогоднее обращение челябинского губернатора снимут с эфира из-за трагедии

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Новогоднее обращение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского снимут с эфира телевидения из-за взрыва в одной из многоэтажек Магнитогорска. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя региона Дмитрий Федечкин.

Сегодня утром произошёл взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего рухнул подъезд. Вследствие происшествия три человека погибли, из-под завалов извлекли четверых раненых, в том числе одного ребёнка, десятки жильцов были эвакуированы. По данным региональных властей, в многоэтажке прописано 110 человек, судьба 79 из них на данный момент неизвестна.

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