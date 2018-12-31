Путину доложили о помощи пострадавшим и семьям жертв трагедии в Магнитогорске

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате взрыва в Магнитогорске. Как сообщила пресс-служба главы государства, челябинский губернатор Борис Дубровский поговорил с Путиным по телефону.

— Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске, — говорится в сообщении.

Сегодня утром произошёл взрыв газа в одном из жилых многоквартирных домов Магнитогорска, в результате чего рухнул подъезд. Вследствие ЧП три человека погибли, из-под завалов извлекли четверых раненых, в том числе одного ребёнка, десятки жильцов были эвакуированы. По данным региональных властей, в многоэтажке прописано 110 человек, судьба 79 из них остаётся неизвестной.