Гулять и высыпаться. Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть ОРВИ

Также следует включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций.

Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, россиянам рекомендуют больше гулять, соблюдать режим труда и отдыха, закаляться, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство уточняет, что лучшая защита от гриппа, конечно, прививка. Но от других ОРВИ прививка не защищает.

Также на укрепление организма влияет правильное питание. Следует включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. К ним относятся, например, сладкий перец, цитрусовые, киви, молочные и кисломолочные продукты, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюмом или курагой, твёрдые сыры. При посещении общественных мест желательно взять с собой медицинскую маску.

— Если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование, — сообщает ведомство.

При первых симптомах заболевания нужно обязательно обратиться к врачу.