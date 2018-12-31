СК возбудил дело из-за обстрела автомобиля в Ингушетии

При нападении 46-летний пассажир иномарки погиб, а 28-летнего водителя госпитализировали с ранениями.

После обстрела иномарки в Ингушетии, в результате которого погиб один человек и ещё один пострадал, завели уголовное дело сразу по трём статьям УК РФ. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СУ СКР.

— Возбуждено уголовное дело по статьям: "Убийство, совершённое группой лиц", "Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", — пояснили в ведомстве.

Нападение произошло сегодня ночью на углу улиц Осканова и Пионерской в Назрани. Злоумышленники обстреляли Hyundai Solaris, в результате чего сидевший на пассажирском сиденье 46-летний местный житель погиб, а 28-летнего водителя госпитализировали с ранениями.