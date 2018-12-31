Власти уточнили число пропавших без вести после взрыва газа в Магнитогорске

Всего в доме проживали 120 жильцов, местонахождение 68 из них на данный момент неизвестно.

Власти уточнили число жильцов, пропавших без вести после взрыва газа в Магнитогорске. В результате ЧП полностью обрушился подъезд многоэтажки, в которой было 48 квартир. Всего в доме было прописано 111 жильцов, ещё 9 человек снимали квартиру в этом доме.

— Известна судьба 52 человек, из них четверо погибло, 16 эвакуировано (в том числе семеро детей). Госпитализировано четыре человека. 28 человек вышли на связь, — информирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Таким образом, местонахождение 68 человек на данный момент неизвестно. На месте обрушения продолжается разбор завалов. Лайф ведёт прямую трансляцию работы спасателей.