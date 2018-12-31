Медведев пообещал помощь для пострадавших в результате взрыва в Магнитогорске

Трагедия произошла сегодня около 4 утра мск. По последним данным, погибли четыре человека.

Глава правительства России Дмитрий Медведев пообещал помощь для пострадавших в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе премьера.

— Все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим будут приняты, — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Медведев поговорил по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который рассказал о предпринимаемых местными властями мерах для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, трагедия произошла сегодня около 4 утра мск. По последним данным, погибли четыре человека, также из-под завалов извлекли четверых раненых, в том числе одного ребёнка. Судьба ещё 79 жильцов остаётся неизвестной.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места происшествия.