В Венеции планируют ввести новый налог для туристов

Сбор носит название tassa di sbarco, что означает "плата за возможность сойти на берег".

Власти Венеции планируют ввести новый налог для туристов в размере от 2 до 5 евро в зависимости от сезона. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Новому сбору дали название tassa di sbarco, что означает "плата за возможность сойти на берег". Сначала он коснётся пассажиров круизных лайнеров, прибывающих в порт города, позже его начнут применять ко всем иностранным путешественникам.

Налог вступит в силу с начала 2019 года и будет входить в стоимость билета.

В 2017 году в Венеции хотели ограничить число въезжающих в город туристов, а также ввели штрафы за прогулки в купальниках и пикники в общественных местах.