Смертоносная вспышка. Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент взрыва в многоэтажке в Магнитогорске. Запись сделана на складе, расположенном на первом этаже дома, чуть правее от рухнувшей секции, сообщает издание 74.ru. Судя по камерам, взрыв прогремел в 06:02 по местному времени (четыре утра по Москве). Все жильцы, которые находились в доме, ещё спали.

По последним данным, четыре человека погибло, из-под завалов извлекли четверых раненых, в том числе одного ребёнка, десятки жильцов были эвакуированы. Судьба 68 жильцов неизвестна. Лайф ведёт прямую трансляцию с места трагедии.