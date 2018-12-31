Предновогодний скачок. В России резко увеличилось количество заявок на кредиты

В это время жители активно покупают подарки близким, а банки представляют потребителю выгодные условия кредитования.

Россияне перед началом новогодних праздников увеличили количество запросов на заёмные средства в декабре на 25% по сравнению с декабрём прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

За первые три квартала 2018 года граждане взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 триллиона рублей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом просроченные кредиты на 90 дней и более на конец сентября составил почти 1 триллион рублей. Тем не менее повышенный интерес к заёмным средствам ежегодно в ноябре-декабре — явление обычное и сезонное, считает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

— В это время граждане активно покупают подарки близким, многие точки продаж объявляют различные акции и распродажи, банки представляют потребителю выгодные условия кредитования, — поясняет он.

Довольно часто заёмщики не справляются с кредитными обязательствами. Эксперты рекомендуют в таких случаях пользоваться методом "снежного кома".

— При наличии нескольких кредитов тщательно разделить кредиты от меньшего к большему и осуществлять минимальные платежи по всем кредитам, кроме наименьшего по сумме. Платить как можно больше по кредиту или займу, являющемуся наименьшим, и следовать данной стратегии до тех пор, пока не будут выплачены все кредиты, — уточняет Лагуткин.

За первые три квартала 2018 года граждане взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 триллиона рублей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом просроченные кредиты на 90 дней и более на конец сентября составил почти 1 триллион рублей.

Ранее были названы регионы, жители которых меньше всех брали кредиты.