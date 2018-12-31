Власти заявили об угрозе обрушения ещё двух подъездов дома в Магнитогорске

Два подъезда дома в Магнитогорске, где сегодня утром произошёл взрыв бытового газа, могут обрушиться. О существующей угрозе сообщается на сайте администрации города.

— В результате взрыва произошло частичное обрушение седьмого подъезда многоквартирного дома. В зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды, — уточнили власти.

В городской администрации также попросили жильцов трёх перечисленных подъездов обратиться в штаб ЧС и сообщить о своём местонахождении.

Сегодня утром в одной из многоэтажек Магнитогорска из-за взрыва газа рухнул подъезд. Четыре человека погибло, из-под завалов извлекли четверых раненых, десятки жильцов были эвакуированы. Ранее сообщалось, что местонахождение 68 человек на данный момент неизвестно. На месте ЧП продолжается разбор завалов. Лайф ведёт прямую трансляцию работы спасателей.