На Урале ликвидировали крупный склад контрафактного алкоголя

Правоохранители конфисковали водку, коньяк и бренди неизвестного происхождения на 1,745 млн рублей.

Сотрудники ФСБ и полиции города Новоуральска ликвидировали крупный склад немаркированного алкоголя. Об этом сообщил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Склад был расположен в промзоне города, на улице Монтажников. Когда правоохранители нагрянули туда с проверкой, в помещениях находилось 73 тысячи литров спиртосодержащей продукции сомнительного качества. В частности, на складе нашли 11 видов водки, бренди "Старый Кенигсберг" и коньяка "Дербент". Весь контрафакт конфискован. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет 1,745 млн рублей.

Владельцем нелегального бизнеса оказался 46-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.