Власти купят квартиры потерявшим жильё из-за взрыва газа в Магнитогорске

Семьи погибших получат от региональных властей по 100 тысяч рублей, а пострадавшие — по 50 тысяч.

Власти Челябинской области купят квартиры потерявшим жильё в результате взрыва газа в многоэтажке в Магнитогорске. Об этом глава региона Борис Дубровский сообщил в своём телеграм-канале.

— Жителям пострадавшего подъезда будут предоставлены квартиры, — написал он, добавив, что семьям погибших будет выплачено по 100 тысяч рублей из областного бюджета, а пострадавшим — по 50 тысяч.

Кроме того, в пресс-службе губернатора сообщили, что власти проследят, чтобы жильцам дома оперативно восстановили документы.