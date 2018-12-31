Эрдоган поздравил Путина и Трампа с наступающим Новым годом

В послании к российскому коллеге турецкий лидер подчеркнул значимость отношений между Анкарой и Москвой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом иностранных лидеров, включая российского и американского — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В послании к Путину Эрдоган подчеркнул значимость турецко-российских отношений и выразил надежду на активное взаимодействие Анкары и Москвы в будущем. В поздравлении Трампу президент Турции заявил о вере в то, что усилия сторон позволят вывести отношения Анкары и Вашингтона на уровень стратегического партнёрства.

По данным агентства, Эрдоган также поздравил председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Ранее Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций. В послании президенту Турции Реджепу Эрдогану российский лидер отметил, что рад успешному развитию отношений Москвы и Анкары.