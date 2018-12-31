Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Выборы главы Незалежной запланированы на март 2019 года, осенью того же года должны пройти выборы в парламент.

В Центральную избирательную комиссию подал документы для регистрации кандидата в президенты первый претендент. Это бывший министр экологии и природных ресурсов юрист Игорь Шевченко, сообщают украинские СМИ.

— В 9:00 (10:00 мск) в Центрально-избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый кандидат. Им стал самовыдвиженец Игорь Шевченко, — написано в сообщении.

Напомним, на Украине началась президентская избирательная кампания. Согласно последним данным, Пётр Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты занимает третью строчку с весны этого года. Выборы главы Незалежной запланированы на март 2019 года, осенью того же года должны пройти выборы в парламент.