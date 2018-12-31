Метро, МЦК и наземный транспорт столицы будут работать в новогоднюю ночь

Круглосуточная транспортная связь позволит горожанам встретить Новый год и отправиться на прогулку на улицы и в парки Москвы.

Метрополитен, Московское центральное кольцо и наиболее востребованные маршруты городского наземного транспорта будут работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

— Третий год подряд всю новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Москве будут работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта, — говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь будет работать 172 маршрута наземного транспорта, из которых 99 — до 03:00 мск 1 января, 60 будут следовать круглосуточно, а оставшиеся 13 — это постоянно действующие ночные маршруты. Интервал движения составит 25–30 минут.

Как ранее писал Лайф, рядом со входом на станцию "Лужники" Московского центрального кольца открылся бесплатный каток.