В Магнитогорске открыт счёт для сбора помощи пострадавшим при обрушении подъезда

На данный момент установлена судьба 52 человек из 120, о 68 жителях подъезда пока ничего не известно.

В Магнитогорске открыт счёт для сбора помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа и, как следствие, обрушения целого подъезда. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации, где опубликованы реквизиты и номер карты для перечисления средств.

Напомним, по последним данным, в результате ЧП четыре человека погибли, ещё четверо были госпитализированы. Из 120 человек, которые проживали в пострадавшей части дома, установлена судьба 52. Судьбы 68 жителей до сих пор неизвестна.

В Магнитогорск уже прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Людей размещают в школе, общежитии. Ранее стало известно, что тем, кто лишился дома, власти региона купят квартиры. Кроме того, пострадавшим пообещали в кратчайшие сроки помочь восстановить документы.