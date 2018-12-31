Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 437

Цифра может увеличиться, поскольку 16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате цунами, обрушившегося на индонезийские острова Суматра и Ява, возросло до 437. По данным агентства Kyodo, увеличилось и количество пострадавших — с 7,2 тысячи до 14 тысяч человек.

Число жертв стихии может возрасти, поскольку 16 местных жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Цунами произошло 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем Суматру и Яву. Причиной, по предварительной оценке, стало частичное обрушение вулкана Анак-Кракатау, которое по своей мощности было сопоставимо с землетрясением магнитудой 5,3.